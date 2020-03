Bloccati alle Canarie dal coronavirus: la storia di cinque italiani

Cinque giovani italiani sono bloccati da alcune ore a Lanzarote, una delle isole Canarie situate al largo della costa dell'Africa Occidentale. A causa dell'emergenza coronavirus, i ragazzi non hanno alcun modo di tornare in Italia. I cinque, provenienti da Treviso e Milano, dovevano tornare in patria giovedì con un volo Ryanair, che si trova ora bloccato fronte Oceano Atlantico in attesa di capire le modalità del loro eventuale rientro.

Infatti, come raccontato dai diretti interessati a TrevisoToday, a causa dell'epidemia di coronavirus, la compagnia aerea low-cost irlandese ha deciso di cancellare tutti i voli in partenza dalla Spagna verso il nord l'Italia, nel caso specifico in direzione dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo-Orio al Serio, lasciando cosi numerosi italiani letteralmente "a piedi" senza possibilità alcuna di rientro.

E proprio questo sta accadendo al gruppo di amici, in vacanza a Lanzarote dallo scorso 3 marzo, composto da: Federico Agnoletto (25enne di Treviso), Gianandrea Cavallin (22enne di Treviso), Nicolò Bovinelli (22enne di Treviso), Alberto Spessotto (23enne di Casier), Giordano Sartorelli (22enne di Silea), Alessandro Fiorentino e Mattia Longobardi (entrambi 23enni milanesi di Cornaredo). Tra voli pieni per settimane e i soldi che iniziano a scarseggiare, i ragazzi aspettano di sapere, se, come e quando, potranno tornare a casa.