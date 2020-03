Coronavirus, la 17enne di Codogno scrive ai giovani: ''Rispettate le regole e tutto andrà bene''

Restate a casa, rispettate le regole e tutto andrà bene. Il messaggio non arriva da un esperto medico o da un capo di Stato, ma da Giulia, una 17enne di Codogno che dallo scorso febbraio racconta la quarantena sul suo profilo Twitter, che nel giro di un mese, l'ha resa molto conosciuta soprattutto sui social. La giovane, vista la sua lunga esperienza in quarantena, ha voluto scrivere una lettera ai suoi coetanei sparsi per l'Italia, che si sono trovati ad essere in una zona rossa soltanto da pochi giorni:

"Mi chiamo Giulia, ho 17 anni e abito a Codogno. Vorrei indirizzare questa lettera a tutti i miei coetanei sparsi per l'Italia per far capire cosa e come fare affinché le nostre vite possano tornare alla normalità. Sono tre le settimane che io e i ragazzi che abitano nell'originaria zona rossa, abbiamo passato in quarantena e altrettante sono quelle che ci aspettano": così inizia la lettera di Giulia, fatta pervenire all'agenzia di stampa AdnKronos.

"Abbiamo dovuto adattarci letteralmente da un giorno all'altro a un mondo che non ci apparteneva - scrive la ragazza - giovedì 20 febbraio è stata la nostra ultima giornata vissuta in modo normale, mentre già dalla mattina dopo a scuola ci sono arrivate tante notizie sparse e poco chiare. Il sabato sera l'abbiamo passato chiusi in casa, ognuno nella propria, invece di cenare insieme oppure andare in discoteca. Abbiamo rinunciato da subito a tutto quello che prima consideravamo routine, e l'abbiamo fatto con ovviamente tanto dispiacere e paura ma anche consapevolezza",

"Vorrei rivolgermi a voi che vi siete ritrovati nella zona rossa solo questa domenica e che probabilmente avete sottovalutato il problema fino a quel giorno. Io vi dico che è possibile rinunciare alla vostra quotidianità per un periodo di tempo. E possibile rinunciare alla routine scolastica, alla pizza il sabato sera, alla discoteca con gli amici e al viaggio che tanto aspettavate. Dovete e dobbiamo farcela tutti, così da poter tornare alla normalità il prima possibile, e recuperare ogni cosa persa, che in questo momento credo sia il sogno dell'Italia intera. Passerà, ne sono sicura, ma dobbiamo rimanere uniti e rispettare ciò che ci viene detto!". Un augurio ed un abbraccio, a cui ci accodiamo con piacere.