Coronavirus, le maschere trasformate in respiratori: Decathlon ne dona 10mila

Decathlon ha annunciato di essere pronta a donare 10mila maschere da snorkeling Easybreath alle regioni italiane come aiuto concreto nella guerra contro il coronavirus. Si tratta dello stesso tipo di maschere che un’azienda bresciana, la Isinnova, è riuscita a trasformare in respiratori da utilizzare in situazioni di emergenza. Nei giorni scorsi il team di Isinnova ha realizzato a tempo record un prototipo che è stato testato in due ospedali e secondo l’azienda si è dimostrato "correttamente funzionante". Una sperimentazione è in corso al Politecnico di Milano.

"In una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale e in estrema carenza di presidi respiratori ordinari, nell’attesa dei test e delle sperimentazioni in corso presso il Politecnico di Milano e sulla base delle risultanze del brevetto della Società Isinnova - ha informato il gruppo con una nota ufficiale -, abbiamo deciso di donare 10.000 unità delle nostre maschere da snorkeling Easybreath alle regioni italiane, responsabili della sanità pubblica".

"La chiave di distribuzione utilizzata - ha fatto sapere Decathlon - sarà la quota di accesso abitualmente adottata per la ripartizione dei fondi statali".

Nei giorni scorsi la Isinnova ha chiarito che le maschere andrebbero usate in una situazione di conclamata difficoltà "nel reperimento di fornitura sanitaria ufficiale, solitamente impiegata. Né la maschera né il raccordo valvolare sono certificati – spiegava l’azienda - e il loro impiego è subordinato a una situazione di cogente necessità".