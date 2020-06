La nonna gli regala 100 euro e lui compra mascherine per l'ospedale: "Ci ha commosso"

Altro che piccolo gesto, queste sono storie che restano nel cuore. E' un grande esempio quello del piccolo Christian. La nonna gli ha regalato 100 euro per il suo compleanno, lui ha deciso di spenderli per comprare mascherine da donare all'ospedale San Pio di Vasto (Chieti).

Non ha voluto usare la bella somma per comprare qualcosa per sé, ha subito pensato a chi negli ultimi mesi è rimasto in prima linea nella battaglia - ancora non vinta - contro il coronavirus. Christian ha insistito con la sua famiglia, che l'ha volentieri sostenuto nel suo desiderio, e ieri a ringraziare il bambino si è presentato il primario della Radiologia di Vasto, Maria Amato. A lei, racconta ChietiToday, ieri mattina Christian ha consegnato la fornitura di mascherine.

“Un gesto che ha commosso tutti, un dono importante accompagnato da parole che arrivano al cuore: grazie dottoressa, ti vogliamo bene, buon lavoro" scrive Amato in un post.

"Rinunciare a qualcosa per sé, e 100 euro sono una enormità nei risparmi di un bambino, è un gesto di nobiltà d'animo"

Grazie a te Christian - le parole commosse della dottoressa Amato - tu sei il dono, il segno che possiamo ancora coltivare la speranza per un mondo migliore".