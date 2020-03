Coronavirus, tatuatore dona 750 mascherine al paese: "Gratis per tutti"

Tutti i gesti di solidarietà sono importanti, tanto a livello pratico quanto emotivo, in questi giorni di emergenza coronavirus. Chiara Ferragni e Fedez che donano ammirevolmente 100.000 euro per la creazione di nuovi posti letti all'interno del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano, certo. Ma anche storie più piccole sono meritevoli di un plauso. Un giovane tatuatore di Nembro, in provincia di Beragmo, zona in cui i contagi sono in netto aumento da alcuni giorni a questa parte, si è attivato con i suoi contatti professionali e ha donato ai concittadini settecentocinquanta mascherine da mettere gratuitamente a disposizione di chiunque ne avesse bisogno.

Grazie a un vecchio cliente del suo studio, le mascherine sono state recuperate e messe a disposizione, racconta BergamoNews. Circa duecento ora sono già utili alle persone che portano pasti e farmaci a domicilio per il Comune, dopo che l'amministrazione si è fatta avanti per distribuirle. "Abbiamo lanciato l’iniziativa sui social network e ha funzionato, molta gente è passata in negozio" dice il tatuatore. Alcuni concittadini hanno lasciato un piccolo contributo, ma le mascherine sono a disposizione di tutti gratis.

Il vicesindaco Massimo Pulcini, in quarantena come il resto della Giunta, ringrazia il tatuatore.