Toscana, l'annuncio del governatore Rossi: "Le mascherine saranno obbligatorie"

Mascherine obbligatorie per tutti. La Toscana segue la strada tracciata dalla Lombardia dove da questa mattina è in vigore un'ordinanza che prevede l'obbligo, per chi esce di casa, di utilizzare "la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca (dunque anche sciarpe, foulard, ndr), contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani".

Ad annunciare la nuova stretta il governatore Enrico Rossi su facebook: "Leggo sui giornali che sono ripresi troppi comportamenti sbagliati da parte dei cittadini e che ci sono troppi assembramenti. Per questo - scrive Rossi - oggi stesso voglio fare un’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno delle abitazioni" Le mascherine verranno distribuite gratis ai cittadini tramite i comuni. Secondo il governatore la Regione ha attualmente a disposizione 10 milioni di dispositivi, "tre mascherine a testa".

L'obbligo delle mascherine non scatterà subito. "La mia intenzione - aggiunge - è che l’ordinanza diventi esecutiva comune per comune a partire dalla data nella quale il comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio. Questa iniziativa - dice ancora il governatore - vuole anche colpire l’odiosa speculazione che in certi casi sulle mascherine si è registrata anche in Toscana".