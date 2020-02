Coronavirus, ambulante vende mascherine (inutili): fermato e multato

"I prodotti erano di dubbia qualità e comunque di tipologia assolutamente inefficace a proteggere dal virus". Lo sottolineano i militari della Guardia di Finanza di Milano dopo aver fermato e multato un venditore ambulante sorpreso a vendere delle mascherine chirurgiche fuori dalla Stazione Centrale. L'uomo, evidentemente approfittando dell'emergenza coronavirus, aveva deciso di differenziare il proprio "business" e aveva cominciato a smerciare in piazza Duca d'Aosta mascherine, che in questi giorni sono diventate introvabili in farmacie e supermercati.

Le mascherine, e tutti gli altri oggetti messi in vendita dall'uomo - caricabatterie, aste per selfie, cuffie e cover per cellulari - sono stati sequestrati e l'ambulante è stato multato.

Come si legge in una nota dei finanzieri, "le Fiamme Gialle proseguiranno costantemente i servizi su tutto il territorio provinciale per l’intero periodo dell’emergenza a tutela dell’economia e della salute dei cittadini".