Sospetto Covid, il 118 indirizza anziana coppia al pronto soccorso: l'indegno caso di Medicina

"È durissima seguire la malattia dei propri genitori a distanza". Valentina lavora a Roma, ma i suoi genitori vivono a Medicina, ex zona rossa dell'Emilia-Romagna. Suo papà (74 anni) era un assiduo frequentatore del centro sociale ricreativo per anziani Medicivitas, nella frazione di Ganzanigo, diventato focolaio di Coronavirus e la mamma (72enne), attualmente in quarantena e ospedalizzata, ha contratto il virus.

"Tutto è cominciato il 5 marzo scorso, quando al circolo civico i soci hanno cominciato a contagiarsi l'un l'altro. Mio padre - racconta Valentina - era stato al tavolo da gioco con il primo infetto e così il 6 marzo è stato contattato dall'Ausl di Imola, che lo aveva avvertito che sarebbero passati a casa il giorno dopo, vista anche la sua condizione di paziente oncologico".

"Ma non è arrivato nessuno, e neppure quello dopo e ci è parso molto strano. Poi, l'11 marzo mia mamma ha iniziato ad avere i sintomi di un'influenza. Passato qualche giorno è peggiorata e ha tentato di nascondermelo evitando la classica videochiamata. Io mi sono allarmata e ho chiamato il 118".

"I sanitari, sorprendendoci moltissimo perchè indicazione opposta ai suggerimenti che sentivamo, hanno detto ai miei genitori di recarsi subito al pronto soccorso e loro lo hanno fatto. Sono andati all'ospedale di Budrio dove, come immaginabile, sono stati rimproverati per essersi mossi da casa con un sospetto Covid. Mia mamma è stata subito ricoverata e mio padre rimandato a casa con una serie di raccomandazioni, ma nessun riguardo per la sua patologia oncologica".

Intanto il 16 marzo Medicina è diventata zona rossa.

Dunque sua mamma è risultata positiva al Covid-19? "Non è stato così semplice. In un primo momento le hanno fatto una tac polmonare e da quello che hanno visto, i medici non avevano molti dubbi sull'eventualità che avesse contratto il virus, ma il primo tampone è risultato un falso negativo. Idem il secondo ed è stato necessario attendere il terzo tampone una settimana dopo per avere la conferma definitiva. Intanto era stata intubata, mentre i suoi compagni di stanza con test positivo venivano via via trasferiti a Bologna. Alla fine è toccato anche a lei ed è stata ricoverata al Sant'Orsola. Adesso si trova in quarantena a Villa Laura e non può andare a casa perchè c'è il rischio che contagi mio padre".

Sei preoccupata per lui? "Sì, sono preoccupata intanto perchè è solo e poi perchè a breve dovrà cominciare un ciclo di radioterapia e non ha nessuno che possa accompagnarlo a Bologna. Il presidente del circolo Medicivitas mi ha telefonato e mi ha detto che forse la Croce Rossa può fare qualcosa per lui, ma non lo sappiamo ancora...".