Altro che distanziamento, a Roma in metro si sta così

"Tutte le sante mattine è così, sembriamo dei pecoroni. Dovrei 'attaccare' alle 6 ma arriverò in ritardo un po' come tutti". A Roma la pandemia non ha cambiato la situazione del trasporto pubblico che era e resta carente come raccontano alcuni pendolari che questa mattina, all'alba, si sono messi in coda alla stazione Anagnina.

Veronica Altimari di Roma Today ha fatto un viaggio insieme a loro per vedere come si è svegliata la Capitale nel primo giorno in cui finisce di fatto il lockdown. E la situazione non è di quelle che fanno ben sperare.

Il personale Atac controlla la quantità di persone che possono entrare, ma i treni non bastano ad accogliere tutti. E così i lavoratori aspettano. Dopo mezz’ora di attesa si riesce a prendere il terzo treno. Peccato che alla fermata di Re di Roma si guasta. Giù tutti per prendere il successivo che, ovviamente, è pieno. In barba alle norme del distanziamento sociale.

"Prima mi svegliavo alle cinque e un quarto, ora mi sveglio alle quattro e mezza. Lavoro al Policlinico Gemelli, devo 'attaccare' alle 7 ma arrivo proprio al limite", racconta un pendolare. "Ogni giorno è così", gli fa eco un'altra passeggera, "al lavoro arrivo tardi perché ci vuole troppo tempo. E il distanziamento non c'è". "Per fortuna non timbro e il titolare si sta dimostrando flessibile - spiega una lavoratrice che deve raggiungere Flaminio -. Dovrebbero a questo punto anticipare l’apertura". Insomma, tra lunghe attese e treni carichi non si può dire che la Capitale abbia superato il primo esame.

L'alba in metro a Roma tra code rotte e treni carichi, video

