"Coprifuoco" coronavirus: bar chiusi e ristoranti deserti, tutti i timori dei titolari

È palpabile la preoccupazione a Milano tra i titolari di bar e ristoranti: con l'allarme coronavirus i locali sono semivuoti. Il viaggio di MilanoToday nel lunedì sera ai Navigli dà bene l'idea di che cosa sta succedendo. Bar chiusi dalle 18 fino alle 6 del mattino, mentre sono salvi i ristoranti - e tutti i locali con licenza di ristorazione - che sono stati autorizzati a lavorare fino alle 2 della notte, pur prendendo "misure per evitare gli assembramenti".

Poca gente in giro, qualche sportivo che fa la corsetta quotidiana e qualche turista (tutti con mascherina per coprire bocca e naso). I tavoli sul pavé sono apparecchiati, ma vuoti. La folla di giovani e meno giovani che sette giorni su sette affolla questa zona del capoluogo lombardo non si vede. Vero, era lunedì sera e non sabato sera, ma i commercianti della zona giurano di non aver mai vissuto un lunedì così. Il "coprifuoco" è stato imposto dalla Regione Lombardia per "contenere" - la parola d'ordine è quella - l'emergenza Coronavirus, che in regione ha causato pià di 200 contagi e sei decessi.

Video: bar e ristoranti "deserti" ai Navigli

Video MilanoToday/Giampaolo Mannu

C'è chi ha un calo di clientela del 40 per cento, chi di molto superiore. Le perdite economiche, se l'emergenza continuerà a lungo, saranno molto pesanti per le attività.