Coronavirus, la modella bolognese positiva per 75 giorni: "Ora sono guarita"

Bianca Dobroiu è finalmente guarita dal coronavirus. La studentessa e modella bolognese, 22 anni, è rimasta positiva al Covid per 75 giorni. Come racconta "Il Resto del Carlino" solo ieri le è stata comunicata la seconda negatività consecutiva al tampone. I sei test precedenti avevano avuto tutti esito positivo. "Finalmente è arrivato il secondo tampone negativo - ha detto la ragazza all’emittente televisiva Ètv –. Mi ha chiamato questa mattina (ieri, ndr) il medico. Qual è stata la prima sensazione? Ero ancora nel dormiveglia e non ho capito subito, ma appena mi ha spiegato che ero libera... mi sono messa a saltare e urlare per casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane si era sentita male all’inizio della pandemia dopo essere tornata da Milano ed era stata ricoverata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il 5 marzo era stata dimessa per assenza di sintomi. I tamponi di controllo però continuavano a dare esito positivo. Quello di Bianca Dobroiu non è un caso isolato, ma l'angoscia è stata tanta. "Sono stati due mesi di inferno - ha detto la giovane -, non tutti capiranno, ma io che l’ho vissuta in prima persona vi posso solo dire che hanno segnato la mia vita". Cosa farà dopo essere guarita? "Una passeggiata, non ricordo nemmeno più cosa si prova".