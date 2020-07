Va a messa nella chiesa affollata (e senza mascherina): ragazza morta per coronavirus

Una ragazza di 17 anni è morta a causa del nuovo coronavirus due settimane dopo aver partecipato a una funzione in chiesa dove, senza indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, erano presenti diverse persone. E' successo nella contea di Miami-Dade, in Florida (Stati Uniti): la vittima si chiamava Carsyn Leigh Davis, era immunodepressa ed era sopravvissuta ad un cancro contratto in giovanissima età. Secondo il New York Post, la mamma della 17enne è finita sotto accusa per averla curata per una settimana con metodi alternativi prima di portarla in ospedale, dove è deceduta lo scorso 23 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I media statunitensi riportano un report del medico legale che ripercorre le ultime settimane di vita di Carsyn: la giovane ha partecipato a un evento in una chiesa con un centinaio di altre persone in cui nessuno aveva le mascherine due settimane prima di morire in ospedale a Miami. Nei nove giorni successivi la madre infermiera, Carole Brunton Davis le ha somministrato farmaci, idrossiclorochina e ossigeno tramite una macchina del nonno. Il 19 giugno i genitori hanno rifiutato il ricovero, ma tre giorni dopo è stato necessario l'intervento dei sanitari, che hanno provato a curarla con il plasma, ma le sue condizioni erano ormai troppo critiche.