Coronavirus, morti sottostimati fino al 42%: la denuncia dei sindaci bresciani

A marzo 2019 sono morte più persone per malattie respiratorie rispetto a quelle certificate quest'anno per coronavirus. Lo dice il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, in un'intervista ad 'Avvenire' in cui spiega come l'istituto stia cercando di vedere la parte sommersa dell'iceberg Covid.

"Ci sono i morti da Covid e quelli colpiti indirettamente da Covid, che per un ingolfamento e la debolezza della struttura sanitaria non hanno potuto avere la cura dovuta".

Intanto dopo la denuncia del sindaco di Bergamo Giorgio Gori appare evidente che i dati ufficiali sulle vittime siano ampiamente sottostimati.

Sarebbero centinaia le persone morte senza essere state sottoposte a tampone. come ad esempio nella casa di ricovero di Quinzano d'Oglio dove sono deceduti 33 anziani su un totale di 80, ma solamente una vittima è stata sottoposta al test per il Covid-19.

Una indagine di Bresciatoday insieme ai sindaci ed anagrafi di 30 comuni bresciani, scelti tra quelli più colpiti dalla pandemia, mostra come i morti siano quintuplicati rispetto al 2019.

In soli 30 paesi ci sono 422 morti che sfuggono alla statistiche ufficiali: secondo quest'ultime, il Covid-19 sarebbe responsabile del 37,2% dei decessi, mentre c'è un 42,9% non conteggiato, da imputarsi alla pandemia in corso con un margine di errore di pochi punti percentuali. D'altra parte, basta guardare ai numeri totali: i morti in questi comuni sono più che quintuplicati rispetto al 2019.

Brescia, a marzo decessi quintuplicati