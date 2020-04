Coronavirus, morto un neonato di 7 settimane negli Usa: "La vittima più giovane"

Un neonato di sette settimane è morto nello Stato del Connecticut, negli Stati Uniti, dopo essere stato contagiato dal nuovo coronavirus. La conferma arriva dal governatore locale, Ned Lamont. Il piccolo, che viveva a Hartford, era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana, sei settimane dopo essere venuto al mondo, e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Tutte le cure sono risultate vane. I test eseguiti hanno confermato la sua positività. I medici hanno riferito che il neonato non aveva altre patologie, in base alle informazioni in loro possesso.

"E' con la tristezza nel cuore che oggi posso confermare la prima morte di un neonato nel Connecticut legata al Covid-19", scrive in un tweet il governatore, secondo cui si tratta probabilmente della più giovane vittima del virus che sta mettendo in ginocchio il pianeta. "Questo è un virus che attacca i più fragili senza pietà - continua Lamont - Ciò sottolinea anche l'importanza di rimanere a casa e limitare i contatti con altre persone. Le nostre preghiere sono con la famiglia in questo momento difficile".

Il sindaco di Hartford, Luke Bronin, ha confermato che il bambino era nato in città: "Il nostro cuore è spezzato, siamo vicini alla famiglia". Ha aggiunto che il virus "può colpire in maniera grave persone di tutte le età". Nello Stato i positivi sono più di 3.500. In tutti gli Usa i casi confermati sono più di 200mila.