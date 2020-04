Allenamento al parco, Mourinho chiede scusa: ''Non in linea con il lockdown''

Mentre l'epidemia di coronavirus sta colpendo duramente anche la Gran Bretagna, sta facendo molto discutere l'allenamento a ranghi ridotti, improvvisato in un parco da Josè Mourinho, allenatore del Tottenham.

Come racconta il Daily Mail, il portoghese è stato 'beccato' da un passante durante la sessione tenutasi in un parco di Londra, a cui stavano partecipando i giocatori Aurier, Ndombele, Sanchez, Sessegnon, in violazione delle norme di comportamento e distanziamento sociale da mantenere per combattere l'emergenza coronavirus.

Lo Special One ha ammesso, ai microfoni dei media britannici, di aver commesso un errore: "Ammetto che il mio comportamento non era in linea con le restrizioni imposte dal governo". L'ex allenatore di Chelsea, Real Madrid e Inter si è poi scusato: "È fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte seguendo i consigli del governo al fine di sostenere i nostri eroi del personale medico impegnati a salvare vite".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il club londinese, per bocca del suo portavoce, ha ribadito il concetto, discostandosi dal comportamento di Mourinho e dei quattro calciatori: "A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all'aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio".