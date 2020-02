Il nuovo coronavirus ha un suo nome (ma è provvisorio)

Nuovo coronavirus: da quando è esplosa l'epidemia questa è stata la definizione più diffusa della malattia, ma non si tratta di un nome vero e proprio, ma della categoria di questa famiglia di virus respiratori con una forma simile a quella dei una corona. Per intenderci, anche SARS e MERS erano coronavirus.

Temporaneamente la sigla identificativa univoca di questa nuova malattia era 2019-nCoV, ma adesso il nuovo coronavirus ha un suo nome, anche se non definitivo.

Coronavirus, il nome temporaneo

La National Health Commission cinese ha dato al coronavirus emerso a Wuhan un nome temporaneo: Ncp, ovvero polmonite da nuovo coronavirus (Novel coronavirus pneumonia). Per settimane, infatti, il virus emerso in Cina e ancora oggi in rapida diffusione è stato conosciuto solo con il nome della città in cui ha avuto origine, Wuhan.

Il nome ufficiale, ricorda il 'New York Times', verrà selezionato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses, organizzazione che avrebbe sottoposto il risultato a una rivista scientifica per la pubblicazione e, secondo la 'Bbc', sarà rivelato nei prossimi giorni.