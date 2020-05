Negli Stati Uniti continuano a salire i contagi e le vittime causate dal nuovo coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.597 nuovi casi e 1.154 vittime. E' quanto fa sapere la Johns Hopkins University nel suo ultimo conteggio, che porta a 1.347.388 il numero di contagi da coronavirus negli Stati Uniti e a 80.682 il totale dei decessi. New York resta lo stato più colpito, con 337.055 casi e 26.988 vittime. Mentre i numeri continuano a salire, a far discutere è l'operato del presidente Donald Trump.

Coronavirus, a New York spunta l'orologio della morte di Trump

Infatti, a Time Square, celebre piazza di New York, ha fatto la sua comparsa il 'Trump Death Clock', un orologio che tiene il conto delle vittime del coronavirus che si sarebbero potute evitare se il presidente Donald Trump avesse agito prima. Come riporta Ndtv, l'opera è stata installata dal regista Eugene Jarecki, due volte vincitore del Sundance Film Festival, contro la politica adottata dal presidente degli Stati per fronteggiare la crisi sanitaria che ha investito il Paese.

Coronavirus, i morti che potevano essere evitati negli Usa

Il pannello luminoso da ieri segna oltre 48.000 morti su un totale di oltre 80.000, il bilancio più alto del mondo. L'orologio segna il presupposto che il 60% dei decessi COVID-19 negli Stati Uniti avrebbe potuto essere evitato se l'amministrazione Trump avesse attuato l'allontanamento sociale obbligatorio e le chiusure scolastiche solo una settimana prima rispetto a prima di quanto ha fatto, ha spiegato Jarecki in un post su Medium.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cineasta di New York ha spiegato che il 60% è una stima prudente calcolata dagli specialisti in seguito alle osservazioni fatte a metà aprile dal principale esperto statunitense di malattie infettive Anthony Fauci. "Le vite già inutilmente perdute richiedono che cerchiamo una leadership più responsabile", ha scritto Jarecki nel suo post dove si legge: che "proprio come i nomi dei soldati caduti sono incisi sui memoriali per ricordarci il costo della guerra, quantificare le vite perse a causa della ritardata risposta al coronavirus del presidente potrebbe offrire una funzione pubblica vitale".