Coronavirus, il vicepresidente Usa visita l'ospedale senza mascherina: è polemica

Polemiche negli Stati Uniti per l'ultima mossa del vicepresidente Mike Pence, che guida la task force della Casa Bianca per l'emergenza coronavirus. Ha visitato la Mayo Clinic del Minnesota senza indossare la mascherina protettiva, nonostante il protocollo della struttura sanitaria preveda chiaramente che tutti i visitatori debbano utilizzare i dispositivi di protezione individuale a causa dell'emergenza coronavirus.

Secondo quanto riporta la Bbc, in un tweet poi cancellato, la clinica aveva dichiarato che il vicepresidente era stato avvisato in anticipo dell'obbligo di indossare la mascherina. Dai video che circolano Pence sembra essere l'unica persona senza una mascherina alla Mayo Clinic.

Pence non ci sta a finire nel tritacarne mediatico e secondo quanto riportato dalla NPR, la radio pubblica statunitense, ha detto di avere seguito le disposizioni CDC (i Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione) e soprattutto di voler parlare con medici e infermieri e ringraziarli "guardandoli negli occhi". Ma la mascherina non impedisce di guardare qualcuno negli occhi. Il vicepresidente ha poi sostenuto di non potere trasmettere il virus in quanto viene regolarmente sottoposto a tutti i test del caso.

Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo. La visita di Pence avviene nello stesso giorno in cui i casi accertati di coronavirus negli Stati Uniti superano il milione e il numero dei morti sfonda quota 57mila. Il presidente Donald Trump ha già affermato più volte di non avere in programma di indossare una mascherina.