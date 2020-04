Papà perde il lavoro per il coronavirus ma vince 5 milioni alla lotteria: “Siamo sistemati per la vita”

Un giovane papà australiano che aveva recentemente perso il lavoro a causa della pandemia da coronavirus ha vinto quasi cinque milioni di dollari alla lotteria e per i prossimi vent’anni riceverà 20mila dollari al mese.

L’uomo, residente ad Adelaide, è padre di un bambino appena nato. Domenica scorsa, la grande sorpresa: la vincita è stata confermata dalle autorità.

Una giocata online ha cambiato la vita di questa famiglia: ora l’uomo e sua moglie stanno pensando di acquistare la casa dei loro sogni e togliersi anche qualche sfizio, tra vacanze, macchine e shopping.

“Ho controllato l’altra notte il mio account online e ho visto che avevo vinto. Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei si è messa a urlare”, ha raccontato ai giornali locali.

“È incredibile. Ho controllato l’account tante di quelle volte per vedere se era vero. Non abbiamo chiuso occhio. Siamo rimasti alzati tutta la notte a guardare la tv e a parlare di quello che avremmo fatto. Una sensazione magnifica. Siamo una giovane famiglia e abbiamo un bambino, ora siamo sistemati per il resto della nostra vita”