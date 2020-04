Coronavirus, dimessa dopo due tamponi negativi: "Ora sono di nuovo positiva"

Stefania ha 50 anni, mamma di due figli di 23 e 26, vive a Roma ed è stata tra le prime persone ad ammalarsi di Covid-19 nella Capitale. Commessa in un negozio della Magliana, dopo due mesi e una serie di tamponi, è ancora positiva al coronavirus.

A raccontare l'odissea a RomaToday è la stessa Stefania. La sua storia è un ottovolante. I primi sintomi il 23 febbraio poi la corsa il 7 marzo e il ricovero allo Spallanzani. "Avevo un raffreddore, niente di più. Dopo una settimana è cominciata ad apparire qualche linea di febbre, andava e veniva. Per scrupolo sono andata dal dottore ma non sono voluta entrare, ci ho parlato dalla finestra. Il sabato successivo la mattina mi sentivo bene, poi il pomeriggio sono entrata in crisi respiratoria".

Da lì il ricovero allo Spallanzani il 7 marzo dove per fortuna non è stata intubata. Dal 22 marzo migliora e passa in cura al Covid hospital 3 di Casalpalocco, presidio sanitario 'spoke' dell'Istituto di Roma dove vengono portati i pazienti non gravi. Qui, nella struttura nel X Municipio, Stefania fa 5 tamponi: tre positivi e gli altri, gli ultimi due, sono negativi. I medici, giudicano soddisfacente il quadro clinico, e così Stefania viene finalmente dimessa.

La gioia però dura poco. Stefania lamenta di non essere stata sottoposta alle analisi del sangue dovute e solo due giorni dopo, è ancora al pronto soccorso. "Il 5 aprile ha sentito le labbra addormentarsi". La corsa al San Camillo, il nuovo tampone e le analisi che non lasciano dubbi: il coronavirus c'è ancora. Ora è ricoverata all'ospedale nosocomio romano in attesa di guarire.

