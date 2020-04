“Mi vuoi ancora sposare?”: infermiere nel reparto Covid rinnova così la promessa di matrimonio

Dopo sette anni di fidanzamento, Johnny aveva finalmente chiesto alla sua Armida di sposarlo. Tutto questo succedeva a novembre, ormai quasi una “vita fa”. Da allora sono passati diversi mesi e Johnny Fasulo e Armida Cozzolino hanno dovuto rimandare le nozze.

Dopo essersi conosciuti all’università di Benevento, una volta laureati sono partiti tutti e due per andare a cercare lavoro e fortuna in Lombardia. Entrambi oggi lavorano all’ospedale di Vimercate (Monza-Brianza) e lui è impegnato nel reparto di terapia subintensiva dedicato al Covid-19.

Dopo la proposta fatta a novembre, la coppia era scesa in Campania per iniziare a organizzare i vari preparativi, interrotti a febbraio con l’esplosione dell’emergenza coronavirus. "Il lavoro diventava sempre più impegnativo, le giornate estenuanti e la sofferenza sempre più grande. Il nostro entusiasmo andava pian piano sgretolandosi e sempre più frequentemente non facevamo che immedesimarci nel dolore dei nostri pazienti e ci chiedevamo: ‘Come possiamo pensare ad un momento così gioioso per noi se c’è tanta sofferenza che ci circonda?'", ha raccontato Johnny a SposinCampania.

“Abbiamo capito che sposarsi in un anno del genere sarebbe stato difficile e quindi abbiamo pensato di rimandare l’evento. Non è affatto facile vivere con una persona che ami e sperare che non sia proprio tu l’untore che la farà ammalare - ha spiegato Johnny - Ma la responsabilità e la passione non ci ha mai fermati, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro e l’organizzazione del matrimonio è stata giustamente messa in secondo piano”.

Il giovane infermiere ha voluto comunque “ricordare” alla sua Armida la loro promessa d’amore e si è fatto scrivere sul retro della tuta protettiva che usa in ospedale una seconda proposta di matrimonio, per far tornare il sorriso sul volto della fidanzata in attesa del gran giorno.