Coronavirus, per il raduno dei puffi in 3500 si ritrovano in Francia

Anche se i casi di contagio da coronavirus continuano ad aumentare, in Francia, sabato scorso, si sono riuniti in migliaia per battere il record mondiale per il più grande raduno di puffi. Nel video condiviso su Twitter da Afp si possono vedere tantissimi cittadini vestiti di blu che hanno partecipato all’evento organizzato a Landerneau.

A prender parte all'evento sono state circa 3.500 persone, tutte vestite come i personaggi della serie a fumetti belga che racconta le storie della comunità di omini blu.

A chi chiedeva loro perché sfidassero il rischio di contagio, i "puffi" rispondevano che avrebbero puffato il coronavirus.

