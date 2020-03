Coronavirus, Raggi in tv su La7: "Vicina anche a chi ha perso un lavoro in nero"

Sta facendo discutere una frase pronunciata da Virginia Raggi durante un collegamento con il talk DiMartedì su La7. Chiamata a commentare il dilagare dell'emergenza Coronavirus e le nuove misure restrittive messe in campo dal governo Conte, la sindaca ha manifestato la sua solidarietà anche ai lavoratori irregolari. "Sono vicina a tutte le persone che stanno soffrendo, a tutte le persone che stanno perdendo un lavoro, e anche quelli che sì, sembra brutto dirlo, stanno facendo un lavoro nero e improvvisamente si sono ritrovate senza". Queste le parole della sindaca di Roma. Parole che ovviamente hanno scatenato un vespaio su Twitter.

In tanti hanno giudicato la frase della Raggi una gaffe in piena regola. "Io veramente sono ammirata dal fisco creativo cui ricorrere per giustificare le parole della Raggi sul lavoro nero e su chi lo sta perdendo causa coronavirus. Propongo un esercizio: fate finta che l’abbia detto Silvione, Renzi o Salvini" scrive Marianna Aprile, firma di punta del settimanale Oggi. "Sono vicina a chi ha perso un lavoro in nero, che gaffe!" twitta Dagospia. E ancora Rita Dalla Chiesa commenta il video intervento con un secco "vabbè" e un'emoticon con gli occhi sbarrati.