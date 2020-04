Coronavirus, Rakitic del Barcellona: ''Voglio giocare, pronto a rischiare il contagio''

Stanno facendo molto discutere, in Spagna e non solo, le parole del centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, che si è detto ''pronto a correre il rischio di essere contagiato ma voglio tornare a giocare".

Il calciatore croato che milita nella Liga ha parlato in un'intervista pubblicata sulla versione cartacea del quotidiano sportivo ''Marca'': "È evidente che dobbiamo cercare di tornare con le migliori garanzie sanitarie, ma dobbiamo anche sapere che non non ci sarà mai la sicurezza al 100%. Ma lo stesso rischio sarà a carico di tutti gli altri lavoratori''.

Il croato ha voluto fare un paragone con altre tipologie di lavoratori, che tutti i giorni rischiano di essere contagiati dal nuovo coronavirus: ''Anche i dipendenti dei supermercati si cambiano negli spogliatoi e hanno le stesse possibilità di contrarre il virus rispetto a noi, o forse anche di più. Loro corrono quel rischio e anche io voglio farlo".