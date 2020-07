Associazione dona abiti da sposa a medici e infermieri che lavorano in prima linea contro il coronavirus

Tante realtà hanno deciso in questi mesi di aiutare e sostenere gli operatori sanitari impegnati nel fronteggiare l’epidemia di Covid. Negli Stati Uniti, uno dei paesi più duramente colpiti, un’associazione no profit ha deciso di donare a medici e infermiere abiti da sposa.

Questa l’iniziativa di Bride Across America, che in passato ha già regalato abiti da sposa a donne facenti parte dell’esercito e ai primi soccorritori che di solito operano su ambulanze e altri mezzi di soccorso, arrivando ora a sostenere anche gli operatori sanitari che continuano a lavorare per salvare vite.

“Stanno mettendo le loro stesse vite in pericolo, proprio come i militari e i primi soccorritori, quindi questo è il nostro modo di dire loro grazie. Abbiamo pensato che fosse in linea con la nostra mission”, ha raccontato la fondatrice Heidi Janson, dal Massachusetts, come riporta Today.com.

La risposta da parte delle destinataria è stata “fantastica, le ragazze sono così felici”, dice Janson. Molte di loro hanno scelto comunque di sposarsi in questo periodo ma tra superlavoro e lockdown non sono riuscite sempre a pensare anche all’abito bianco, rischiando di rinunciare anche a quel “sogno”.

Bride Across America è stata fondata nel 2008 e da allora ha aiutato decine di persone. Oggi, grazie ai suoi sette dipendenti, spedisce i suoi abiti da sposa a negozi, atelier e stilisti in tutti gli Stati Uniti, persino in California. “Siamo piccoli, ma abbiamo una grande missione”, dice Jannson. “È molto difficile, ma stiamo facendo del nostro meglio per continuare come meglio possiamo in queste circostanze”.