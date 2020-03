Regno Unito, restrizioni "consigliate" per la maggior parte dell'anno

Le restrizioni ai contatti sociali nel Regno Unito dovranno essere in atto per "almeno la maggior parte dell'anno" per garantire che l'epidemia di coronavirus sia tenuta sotto controllo". Lo hanno affermato i consulenti scientifici del governo.

Le misure rigorose sul "distanziamento sociale", come consigliare alle persone di non socializzare nei ristoranti, chiudere le scuole e tenere i gruppi vulnerabili a casa, saranno efficaci solo se usate tutte insieme e per un periodo prolungato.

Mentre il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato all'inizio di questa settimana che il coronavirus potrebbe essere battuto entro 12 settimane, i documenti suggeriscono che lo sforzo durerà molto più a lungo.

Le prescrizioni dei consulenti scientifici spiegano che le restrizioni dovrebbero essere in vigore per almeno un anno, con le misure più severe attuate per almeno sei mesi.

In Inghilterra il governo è stato criticato per non aver reso i suoi consigli obbligatori, in particolare a Londra, dove la diffusione del virus è più avanzata rispetto al resto del Regno Unito.