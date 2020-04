Coronavirus, il documento che ha frenato il Governo: ''Se si riapre tutto, terapie intensive in crisi l'8 giugno''

In molti invocano una totale riapertura delle attività per far ripartire l'economia italiana e “liberare” i cittadini dall'isolamento in casa. Ma, considerato che siamo ancora nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria a causa dell'epidemia di coronavirus, questo che effetti avrebbe? ''Se si riaprisse tutto, le terapie intensive sarebbero di nuovo sature entro l’8 giugno'': a scriverlo in un documento ufficiale è l'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità, che la scorsa settimana ha inviato il testo al Governo e al Comitato tecnico scientifico.

Il documento, divulgato dal Fatto Quotidiano in un articolo firmato da Alessandro Mantovani e Marco Palombi, sarebbe stato l'ago nella bilancia della decisione dell'esecutivo di mantenere la cautela, non allargando troppo le maglie delle misure restrittive per l'inizio della cosiddetta fase 2.

Lo studio presentato dall'Iss, mostra 92 possibili scenari futuri e il più drammatico è alla lettera A. Se si riaprisse quasi tutto, ''il tasso di riproduzione del virus Rt (ossia la previsione del numero medio di contagi a partire da una persona che ha contratto il virus) tornerebbe sopra 2, tra il 2,06 e il 2,44 per una media di 2,25 e le terapie intensive, che pure sono state potenziate, sarebbero di nuovo sature in meno di 40 giorni, l’8 giugno''.

“Questo accadrebbe – riporta il Fatto Quotidiano - facendo ripartire industria, edilizia e commercio collegato ma anche hotel e ristoranti senza limiti d’età per i lavoratori, senza telelavoro, con le scuole aperte e il ritorno alla normalità nel tempo libero e nell’uso dei mezzi pubblici. Riaprire le scuole – si legge nel report – innescherebbe una nuova e rapida crescita dell’epidemia. La sola riapertura delle scuole potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva’''.