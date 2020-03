"Mascherina 10 ore al giorno, a casa con il volto tumefatto": la fatica di chi lavora nei supermercati

È grazie anche al loro lavoro se ogni giorno i supermercati sono normalmente operativi e riforniti di tutte le merci. Ma di normalità non c'è traccia nella giornata lavorativa degli addetti della grande distribuzione organizzata. "Indosso 10 ore al giorno la mascherina per proteggermi dal contagio e questo è il mio viso quando la tolgo". La testimonianza di un cassiere di un supermercato partenopeo è stata raccolta da NapoliToday. Tutti i supermercati sono regolarmente aperti in tutta Italia. Tutta la filiera è operativa, dai produttori all'addetto al quale pagate la spesa dopo una ordinata fila (spesso il più in fretta possibile, in questi giorni).

"Lavoro in un supermercato e tutti i giorni dovrei indossare la mascherina, 10 ore al giorno per proteggermi dal contagio COVID-19. Questa mattina una cliente mi ha chiesto: perchè non resti a casa, non hai paura? Cara signora, HO PAURA! Ho paura delle persone che non ascoltano i consigli del governo e nonostante il divieto escono lo stesso. Non ho paura di infettarmi con il COVID-19, la sera quando torno a casa e tolgo la mascherina la maggior parte delle volte mi ritrovo con il volto tumefatto e la solita domanda che mi gira per la testa, chissà se oggi..." commenta il 33enne Peppe, cassiere in un supermercato a Soccavo.

"Ho paura del fatto che grazie a qualcuno che non rispetta le regole questa storia è destinata a non finire mai. Altri clienti invece mi dicono: " Se non fosse per voi, che riempite gli scaffali per noi, che siete sempre aperti, per noi sarebbe la fine"

"Ma questo non significa per niente essere degli eroi, NOI STIAMO FACENDO IL NOSTRO DOVERE come lo abbiamo sempre fatto, e continueremo a farlo" conclude Peppe