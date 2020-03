"Siamo la vostra salvezza, voi la nostra. State a casa": lo striscione dalla terapia intensiva

Un messaggio rivolto a tutti i cittadini per ricordare di rispettare le regole, stare a casa, venire in ospedale solo per effettiva necessità ed urgenza, e adottare comportamenti responsabili

"Noi siamo la vostra salvezza, voi la nostra. Restate a casa". E' questo lo striscione che sventola da una finestra dell'ospedale di Siena: lo hanno esposto gli infermieri e i professionisti che lavorano nella terapia intensiva neurochirurgica del policlinico Santa Maria alle Scotte. Un gesto per ribadire a tutti che occorre rispettare le regole per il bene della collettività e anche per aiutare coloro che operano all'interno dell'ospedale.

I professionisti aderiscono alla compagna '#IoInOspedale, #TuACasa'. "Siamo gli infermieri della terapia intensiva della neurochirurgia - spiegano quattro operatori in un video come riferisce 'La Nazione' - Vogliamo mandare un messaggio ai senesi per sottolineare la criticità di questo momento dire loro di continuare a collaborare affinchè tutti finisca prima possibile. E' per questo che vi chiediamo di restare a casa e uscire solo per stretta necessità perché noi, per continuare ad esservi di aiuto, non possiamo ammalarci".