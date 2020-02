Coronavirus, supermercati presi d'assalto: decine di persone in coda

Supermercati pieni e fuori una lunga fila di carrelli e persone in fila indiana, in coda una dietro l'altra in attesa di fare provviste. E' successo nella mattinata di domenica 23 febbraio in due supermercati di Casalpusterlengo, cittadina in provincia di Lodi alle prese con l'emergenza coronavirus.

Sul posto, segnalano i colleghi di MilanoToday, è intervenuta anche la polizia locale per cercare di regolamentare il flusso dei clienti. Per il momento tutto si sta svolgendo in tutta tranquillità e non si registrano situazioni di tensione.

E intanto aumentano i casi di contagio da coronavirus in Italia. Sono oltre cento le persone trovate positive: sono circa novanta in Lombardia. Da lunedì 24 febbraio a Milano saranno chiuse le scuole. Stop alle lezioni anche in tutte le università della Lombardia.