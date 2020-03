Dall'arrivo del tampone al risultato finale, ecco tutte le fasi degli esami del Coronavirus

Le telecamere di PalermoToday sono entrate all'interno dei laboratori di Igiene e Medicina preventiva del Policlinico universitario Paolo Giaccone, uno dei due autorizzati laboratori siciliani autorizzati ad esaminare i tamponi per la ricerca del coronavirus. Il team del professor Francesco Vitale, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, lavora giorno e notte. "Siamo ad oltre 200 tamponi esaminati arrivati da tutte le aree della Sicilia occidentale - spiega Vitale -, giornalmente ne abbiamo all'incirca 20-25". L'intero processo di analisi dura in tutto 4 ore, spiega Vitale nel video (in basso) illustrando le varie fasi degli esami.

"In tutta la Sicilia abbiamo 18 casi tra sospetti e confermati - sottolinea il docente -, di cui cinque a Palermo. Sono tutti riconducibili al focolaio dei turisti bergamaschi che ha alloggiato a Palermo".

Le misure adottate dal governo nazionale? "Credo che siano misure eccezionali per una situazione che è eccezionale - spiega -. L'Italia è considerata un Paese che esporta all'estero molti casi di positività. E' una situazione che ci mette in una condizione di dover prendere delle decisioni che possono anche essere drastiche ma che a mio avviso sono necessarie per poter contenere l'infezione. Sono convinto che ci riusciremo".

Servizio video di Rosaura Bonfardino, redazione di PalermoToday