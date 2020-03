Coronavirus, giovane spende 1.200 euro per fuggire in taxi da Milano a Roma

Nella notte tra sabato e domenica molti italiani sono letteralmente "fuggiti" dalla Lombardia dopo l'annuncio del premier Conte che faceva diventare "zona arancione" la Lombardia intera e altre 14 province. Poi lunedì sera l'intera Italia è stata proclamata zona protetta nel tentativo di arginare l'epidemia di coronavirus.

Torniamo a Milano, sabato sera. Una giovane di 30 anni ha deciso di chiamare un taxi per andare... a Roma. Così è scappata dal capoluogo lombardo per tornare dai genitori nella Capitale, preoccupatissima per le prime indiscrezioni sull'estensione della zona rossa a tutta la Lombardia.

E' il tassista stesso, 20 anni di esperienza, a raccontare all'Ansa la strana nottata di viaggio. Ha guidato per sei ore fino ad arrivare nella Capitale.

"La radio mi ha avvisato che la corsa era per Roma e mi ha chiesto se ci fossero problemi. Io l'ho accettata senza pensarci, è il mio lavoro. Ovviamente, prima di partire, ho chiesto alla ragazza se sapeva a che spesa sarebbe andata incontro. Lei si era già informata e non si è scomposta".

"Sono abituato a viaggiare di notte, ho la musica che da sempre mi tiene compagnia - ha continuato - Non avevo sonno. Lei invece a un certo punto si è addormentata". Dopo 600 chilometri, l'arrivo a Roma, zona Balduina: