Coronavirus, ragazzo inventa una “tenda per le coccole” per poter riabbracciare la nonna

Una “tenda delle coccole” per poter riabbracciare il sicurezza l'amata nonna e proteggerla dal rischio di contagio da coronavirus.

L’idea è venuta a un giovane inventore: una tenda da doccia in plastica a cui sono state aggiunte delle “maniche”, appesa a un sostegno di legno nel giardino della casa dei suoi nonni, che viene poi disinfettata dopo ogni utilizzo. Per una maggiore sicurezza, sia lui sia i nonni indossano anche dei guanti.

“Ci ho pensato lo scorso weekend, ho comprato i materiali e l’ho realizzata da solo”, ha raccontato a Sky News il 29enne Antony Cauvin, di Stratford upon Avon. “Sono sempre stato molto affezionato ai miei nonni, sono come dei secondi genitori”, ha spiegato Antony.

“Non poterli vedere è stato duro, sia per me sia per loro, la nonna è una persona molto affettuosa. Ti sembrava come di non averli visti affatto, perché non li avevi abbracciati”.

La moglie di Cauvin, Miriam, ha postato su Facebook il video dell’incontro e dell’abbraccio tra Antony e i suoi nonni, che in breve è diventato virale. “Quando conosci qualcuno da tutta la tua vita, sapere che poi finalmente riabbracciarla… è una cosa che farebbe piangere chiunque”, ha detto Antony, che ribadisce di essere un fermo sostenitore del distanziamento sociale.

Una "tenda delle coccole" per riabbracciare la nonna: il video su Facebook

