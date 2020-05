Coronavirus, Trump vuole riaprire gli Usa: "Anche a costo di più vittime"

Gli Stati Uniti sono il Paese che sta registrando il maggior numero di vittime a causa del nuovo coronavirus. Secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è arrivato a quota 71.070, con i casi totali che sono diventati 1.204.475.

Nonostante la situazione ancora drammatica, il presidente Donald Trump sembra intenzionato a far ripartire l'economia, anche se questo potrebbe voler dire ''più vittime''.

"Ci possono essere alcuni (decessi) perché (le persone) non resteranno rinchiuse in un appartamento o in una casa - ha detto Trump durante un'intervista sull'Abc News - Detto questo restano in vigore le regole del distanziamento sociale e le norme igieniche. E rivolgendosi al popolo americano ha detto: ''voglio dirvi, 'vi amo'. Voglio dirvi che stiamo facendo tutto quello che possiamo".

Quindi ha aggiunto che le persone rischiano di morire di overdose o suicidandosi se l'economia resta ferma. "Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni", ha poi ribadito il tycoon durante la visita a una azienda che produce mascherine in Arizona, aggiungendo: ''alcune persone saranno colpite? Sì. Saranno colpite duramente? Sì. Ma dobbiamo riaprire''..

E si ferma per la prima volta nella storia la metropolitana di New York. Stop alla rete imposto per consentire le operazioni di pulizia e sanificazione nel mezzo dell'emergenza coronavirus. "Momenti straordinari richiedono misure straordinarie", ha detto il presidente della Metropolitan Transportation Authority (Mta), Patrick Foye, in dichiarazioni riportate dalla Cnn. A partire da oggi sono previste operazioni quotidiane di pulizia di ambienti e carrozze tra l'1 e le 5 del mattino.