Ucciso medico che studiava il coronavirus (ma non per le sue ricerche)

E' stato risolto un giallo che aveva dato il via a diverse teorie complottiste: il caso dell'omicidio del dottor Bing Liu, docente cinese dell'Università di Pittsburgh, negli Stati Uniti, che era impegnato nella ricerca medica contro il nuovo coronavirus.

Come riporta la Bbc, ad uccidere il ricercatore è stato un uomo di 46 anni, Hao Gu, che ha agito per motivi sentimentali: i due si contendevano la stessa donna. Il movente dell'omicidio non sarebbero quindi le ricerche sul Covid 19, come qualcuno aveva ipotizzato, bensì una motivazione “passionale”. L'ingegnere informatico 46enne era era innamorato della stessa donna per cui batteva il cuore di Liu: questo avrebbe dato origine ad una violenta lite, culminata nell'omicidio-suicidio.

Bing Liu è stato trovato senza vita all'interno del suo studio, con diverse ferite da arma da fuoco, mentre il corpo di Hao Gu in un'auto fuori dallo stabile. Le indagini degli inquirenti hanno poi confermato la dinamica del delitto.