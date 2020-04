Vigili del fuoco britannici cantano ‘Bella ciao’: “Solidarietà ai colleghi italiani, siamo con voi”

“La famiglia dei vigili del fuoco è senza confini”. A dirlo è sono i membri del Fire Brigades Union del Regno Unito, in un messaggio - recitato in italiano - diretto ai “fratelli” e alle “sorelle” dei vigili del fuoco italiani da parte dei pompieri e degli operatori britannici. Il messaggio è stato accompagnato da un video in cui i vigili del fuoco cantano ‘Bella Ciao’. “In questo momento difficile vi inviamo con tutto il cuore forza, amore, speranza e questa canzone. Siamo sempre con voi. Solidarietà”.

In the words of ‘Bella Ciao’ we send a heartfelt message of solidarity to firefighters and workers in Italy - and across the world. (2/3) pic.twitter.com/5WJLnZ99Jm — Fire Brigades Union (@fbunational) April 18, 2020

L’account ufficiale dei Vigili del fuoco italiani ha ritwittato il messaggio dei colleghi del sindacato britannico, rispondendo a sua volta in inglese e ringraziandoli “per il commovente video tributo dedicato a tutti i pompieri e a tutti i lavoratori in prima linea”, riprendendo poi l’incitamento già lanciato dai colleghi: “Solidarietà senza confini”. La risposta del Fire Brigades Union è stata ancora una volta in italiano, a simboleggiare con ulteriore forza la propria vicinanza: “Insieme ce la faremo”.