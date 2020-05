Coronavirus, Zaia: "Se perde forza in questo modo vuol dire che è artificiale"

"Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno: se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus non perde forza con questa velocità, se perde forza allora probabilmente potrebbe essere di natura artificiale. Si è scritto tanto di questo virus, se se ne va tanto velocemente secondo me c'è qualcosa di mezzo di artificiale''. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa in diretta Facebook. "Sarà la temperatura, sarà che il virus si è spompato, magari se ne andrà definitivamente e così non avremo la recidiva autunnale", ha aggiunto il governatore, definendo la sua una "opinione personale" e non "quella di uno scienziato".

Per quanto riguarda la fase, 2 "noi sosteniamo la riapertura di tutto" ha detto Zaia. "Noi non abbiamo più codici Ateco, secondo noi nel rispetto delle indicazioni sanitarie, siamo per provare a riaprire tutto. E così la pensano anche i miei colleghi Governatori''.

"Spero che il governo in queste ore decida di dire qualcosa" ha detto ancora il presidente del Veneto. "Se avessero deciso di non presentare nuovi decreti, quindi in teoria di aprire tutto dal 18, è fondamentale che lo si dica ai cittadini, non possiamo dire il 17 a sera le attività commerciali aprono domani mattina. Non funziona così: apriamo ma in maniera programmata. Dobbiamo anche noi organizzare i nostri servizi di prevenzione. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli e non complichino la vita ai cittadini".

"Un tavolo ogni 4 metri? Se lo metta a casa sua e non in un ristorante, significherebbe chiudere tutti i ristoranti" ha affermato il governatore del Veneto. "Una cosa è l'esercizio scientifico, un'altra è la vita reale. Spero che stasera il presidente del Consiglio compaia in tv e ci dica qualcosa. Mi risulta che ieri abbia già avuto una relazione del comitato tecnico scientifico sull'andamento del contagio nella settimana, immagino che da il presidente del Consiglio dica al paese cosa vole fare. Se vuole un consiglio: faccia un Dpcm con un solo articolo, in cui dice si delegano le Regione, a fronte della presentazione di un piano, alle riaperture''.