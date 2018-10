Orrore nel soffitto delle pompe funebri: corpi di bambini nei sacchi della spazzatura

I lavori di ristrutturazione nel soffitto di un'agenzia di pompe funebri a Detroit, nel Michigan (Stati Uniti), hanno portato alla luce una scena da film horror. Durate le operazioni per trasformare l'edificio in un centro commerciale, gli operai edili hanno scoperto i resti di 11 bambini. Secondo quanto riportato da Detroit News, otto cadaveri sono stati rinvenuto dentro delle scatole, mentre altri tre erano conservati in dei sacchetti della spazzatura, posti dentro una bara ben nascosta.

La casa funeraria di Cantrell, dove sono stati rinvenuti i cadaveri, era stata chiusa d aprile da ispettori statali che avevano trovato diverse violazioni tra cui resti in decomposizione, corpi immagazzinati in modo improprio e in condizioni non igieniche. Secondo le notizie riportate dai media locali, i cadaveri erano in un garage non refrigerato.