Esce di casa mentre dorme e corre nuda in centro: "Sono sonnambula"

Fermata e soccorsa mentre corre nuda in centro. E' successo domenica mattina a Padova, nei dintorni di piazza Mazzini, tra viale Codalunga e Palazzo Maldura. L'ignara protagonista è una ragazza di 25 anni che soffre suo malgrado di sonnambulismo. Una forma così acuta da portarla intorno alle ore 8 del mattino ad alzarsi dal letto, uscire di casa e camminare quasi totalmente nuda in mezzo alla gente.

Fermata e soccorsa mentre corre nuda in centro a Padova: "Sono sonnambula"

Salvo poi svegliarsi di colpo, e capire che quello che sembra un incubo è invece realtà: un istante per realizzare il tutto, ed ecco che la ragazza - ovviamente uscita senza chiavi - inizia a correre direzione via Trieste verso casa del fidanzato, il luogo più vicino in cui trovare un riparo sicuro. La salvezza, però, arriva ben prima: una pattuglia della polizia locale la nota in piazza Mazzini e una volta intuito quanto accaduto gli agenti la fanno salire sull'auto di servizio portandola al comando di via Gozzi.

Dove ha potuto coprirsi e avvisare il fidanzato in tutta tranquillità.