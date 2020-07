Corriere rifiuta di aiutare un anziano caduto davanti alla porta di casa: "Non posso, nonno"

Ha suscitato indignazione il video di un corriere ripreso dalle videocamere di sorveglianza di una casa mentre si rifiuta di aiutare un anziano che si trovava a terra proprio davanti a lui e non riusciva più ad alzarsi. È successo in Texas, vicino Galveston.

Le immagini hanno ripreso l'anziano mentre scivolava a terra e l'arrivo poco dopo del furgone del corriere della FedEx, fermo nel piazzale davanti a casa. Invece di avvicinarsi alla porta, il corriere si è limitato a lasciare il pacco a qualche metro di distanza sul vialetto senza aiutare l'anziano che chiedeva aiuto, per poi andarsene via in tutta fretta.

"Un piccolo aiuto, per favore… Dammi una mano, non riesco ad alzarmi", si sente implorare l'anziano ma l'autista si stava già allontanando. "Non posso farlo, nonno. Mi dispiace". Una risposta che l'anziano ha accolto con dignitosa rassegnazione, rispondendo solo: "Okay".

Il fatto è stato denunciato sui social dalla figlia dell'anziano, Maria Kouches. "Non ha nemmeno suonato il campanello o chiamato il 911", ha detto, riferendosi al corriere che si è rifiutato di aiutare suo padre, che è rimasto in terra per circa dieci minuti prima che lei arrivasse e lo trovasse. L'uomo soffre di demenza senile e ha problemi alle gambe. "Cerchiamo di controllarlo sempre ma non si muove senza il suo carrello. Sembra che stesse cercando di rientrare in casa ma le gambe gli hanno ceduto".

"Il nostro pensiero va alla persona che si vede nel video. La sicurezza dei membri del nostro team e dei clienti delle comunità che serviamo è la nostra massima priorità. Stiamo esaminando le circostanza alla base di questo incidente e adotteremo le misure appropriate", ha fatto sapere FedEx.