Finti corsi sanitari, giovane truffato si suicida: era disoccupato da tempo

Aveva "investito" 2500 euro in un corso per operatore sanitario salvo poi scoprire che fosse tutto falso. Era disoccupato da tempo. Una tragedia scoperta dai Carabinieri durante una operazione che ha svelato una truffa in cui sono cadute centinaia di persone