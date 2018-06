Troppi errori di grammatica, il Comune corre ai ripari con un corso di italiano per italiani

Non sono solo gli stranieri ad aver bisogno di lezioni di italiano. Il Comune di Bariano, nella Bassa bergamasca, ha pensato a un corso di alfabetizzazione per gli italiani, per fare un po' di ripasso di grammatica, dalle "acca" ai congiuntivi, per rinfrescare la memoria di quanto appreso sui banchi delle scuole elementari e poi dimenticato, finendo per incorrere in imbarazzanti strafalcioni e "orrori" d'ortografia.

"Il corso è aperto a tutti – ha spiegato l’assessore alla Cultura Marino Lamera all'Eco di Bergamo – ma non è un corso di alfabetizzazione per stranieri, lo abbiamo pensato proprio per i barianesi e infatti lo abbiamo chiamato 'Cinque ri-passi della grammatica', in ogni caso si sono iscritti anche alcuni stranieri che però avevano una conoscenza dell’italiano più avanzata".

L'iniziativa sembra aver avuto successo, già in 15 si sono iscritti e martedì sono iniziate le lezioni.