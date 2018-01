A Cosenza inaugurato il ponte di Calatrava (costruito con i soldi per le case popolari)

Porta la firma dell'archistar Santiago Calatrava una delle opere più importanti costruite nel Sud Italia. A Cosenza è stato inaugurato il ponte che unisce le due sponde del fiume Crati per unire il quartiere Gergeri a via Popilia.

Un progetto "vecchio" di 18 anni che l’architetto spagnolo pensò come ad una "arpa" sostenuto da un pilone alto 104 metri, inclinato di 52 gradi e lungo 130 metri, sorretto da una infinità di cavi. Tuttavia non sono mancate le polemiche per un'opera costata 20 milioni di euro.

Come scrive infattti il Corriere della Sera per realizzarla sarebbero stati usati i fondi ex Gescal "relevati negli anni ‘70 fino al 1991 dalle buste paga dei lavoratori che sarebbero dovuti servire per interventi di edilizia residenziale pubblica".