"Costretti a bere urina e mangiare scarafaggi": orrore in un'azienda

Dipendenti presi a cinghiate e costretti a mangiare scarafaggi e bere urina. Succede in Cina, nella provincia del Guizhou, dove i manager di un’azienda sono stati arrestati per aver "punito" nei modi più sadici che si possano immaginare, i dipendenti che non riuscivano a raggiungere i loro obiettivi nelle vendite. I manager finiti in manette sono tre. L’inchiesta è partita dopo che sul web sono stati mostrati video di lavoratori che venivano presi a cinghiate e costretti a bere urina.

La società di Guizhou avrebbe anche costretto i dipendenti poco performanti a mangiare scarafaggi, oltre a essere rasati sulla testa. In alcuni casi è stato bloccato il pagamento dei salari.

Non è la prima volta che in Cina vengono scoperti episodi del genere. In un altro caso recente, i dipendenti di un'azienda erano stati costretti a schiaffeggiarsi a vicenda come esercizio motivazionale o a baciare il sacco della spazzatura.