Costringe il compagno al sesso orale, denunciata una donna di 52 anni

Costretto (anche sotto la minaccia di un coltello) a praticare sesso orale alla sua compagna. La presunta violenza sessuale a Rimini, dove un uomo di 57 anni ha denunciato la fidanzata, di cinque anni più giovane, che a suo dire l’avrebbe obbligato a prestazioni extra con metodi non proprio pacifici. E dire che per la sua nuova fiamma, il malcapitato aveva lasciato anche la moglie. La loro storia però non è andata come sperava.

Spinta da una gelosia ossessiva, la donna non gli lasciava più spazio. Non solo nella vita "reale" però. Anche sotto le coperte le sue richieste si erano fatte sempre più pressanti. Tanto che quando osava tirarsi indietro ai suoi doveri, il 57enne era costretto a subire minacce di ogni sorta. Come quella di dover fare i conti coi parenti di lei "specializzati nel crimine".

Alla fine il 57enne, oramai esausto, non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare la donna per violenza sessuale. Sulle accuse dovrà ora fare luce la magistratura. Al momento non è nota la versione della compagna. Una cosa comunque è certa: la loro storia d'amore sembra naufragata.