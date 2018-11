Sfida alla Nutella, arriva la crema spalmabile Pan di Stelle: golosi alla finestra

Sta per sbarcare sugli scaffali dei supermercati la crema Pan di Stelle, una nuova crema alla nocciole Mulino Bianco, destinata a fare concorrenza a Nutella, la mitica crema della Ferrero. E' Barilla il proprietario del marchio dei noti biscotti al cioccolato.

La sola Nutella con ben 150 milioni di fatturato domina un mercato che ne vale 220. Ma nel 2019 molto potrebbe cambiare. Come rivela Foodweb, a gennaio è previsto l'ingresso sul mercato di una crema di cacao spalmabile a marchio Pan di Stelle che sarà posizionata in fascia di prezzo alta (oltre 10 euro al kg, il 20% circa in più di Nutella), con granella di biscotto.

Non se ne sa molto, per adesso. Barilla entra in questo mercato dopo accurate indagini di mercato. La crema Pan di Stelle è senza olio di palma, con 100% di nocciole italiane e cacao sostenibile. Nutella non ha però alcuna intenzione di cedere lo scettro. La sfida è solo all'inizio.

Come spiega il Fatto Alimentare, in queste settimane la vera battaglia si sta giocando nei punti vendita e nei supermercati, "dove gli emissari di Barilla cercano di convincere le catene a esporre la crema Pan di Stelle sugli scaffali. Tutto ciò comporta un costo oneroso per l’azienda di Parma che dovrà pagare grosse cifre per occupare lo spazio fisico in ogni punto vendita". Ferrero, c'è da scommetterci, sta già studiando le contromisure.