Senza stipendio e senza sussidi da 4 mesi: l'incubo dei lavoratori Alba Service

Ormai da quattro mesi i lavoratori di Alba Service, società in fallimento, sono senza stipendio e senza sussidio statale. Una situazione terribile che spingerà i dipendenti ad una nuova protesta davanti alla prefettura di Lecce, prevista per mercoledì 2 maggio.

Come racconta LeccePrima, la situazione si è fatta più grave a causa del parere negativo espresso dal ministero del Lavoro per la concessione della cassa integrazione in deroga. Circa 120 famiglie del territorio sono rimaste prive di un’entrata e, considerata la situazione difficile e delicata, i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto una giornata di mobilitazione e protesta per l’intera giornata, a partire dalle 9.30.

Le segreterie provinciali delle tre organizzazioni sindacali hanno inviato anche una lettera al presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per chiedere la loro presenza a Lecce il 2 maggio, “affinché emerga la presa di posizione forte” delle due istituzioni sul diniego della proroga dell’ammortizzatore sociale.

L’obiettivo della mobilitazione è quello di sollecitare soluzioni rapide in vista del concordato preventivo presentato dalla società partecipata dalla Provincia di Lecce.

Alba Service, lo ricordiamo, non naviga in acque tranquille da anni: ha accumulato un deficit complessivo di circa 6 milioni di euro e debiti complessivi per 7,2 milioni di euro. Molti dei numerosi creditori della società hanno intanto avviato procedute esecutive, tuttora pendenti.

Alba Service non ha la disponibilità monetaria per ripianare i debiti e riprendere l’attività lavorativa, pur occupandosi di servizi essenziali come la manutenzione delle scuole e delle strade.