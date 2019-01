La crisi veste Stefanel, centinaia di lavoratori a rischio cassa integrazione

Cassa integrazione a rotazione per un anno: questo il destino di centinaia di dipendenti della Stefanel, che hanno ricevuto la pessima notizia dopo l'ultimo consiglio d'amministrazione dell'azienda, avvenuto martedì 15 gennaio a Milano. Secondo i primi numeri si parla di cig per 244 lavoratori su un totale di 253, un provvedimento che riguarda sia i dipendenti della sede centrale che il personale dei negozi.

Stefanel, esuberi e cassa integrazione

Da quanto riporta La Tribuna di Treviso, la decisione sarebbe stata presa nella speranza di ridurre il numero complessivo degli esuberi al termine del processo di riorganizzazione societario che verrà avviato nei prossimi mesi. Un provvedimento che interesserà anche gli 89 dipendenti dello stabilimento di Ponte di Piave.

In questo modo i posti di lavoro resteranno ma il paracadute della cassa integrazione per dodici mesi preoccupa non poco i lavoratori dell'azienda d'abbigliamento sparsi in tutta Italia. I sindacati chiedono chiarezza, in attesa che l'azienda sveli il suo nuovo piano industriale che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe prevedere il trasferimento di alcune funzioni attualmente ospitate a Ponte di Piave in una sede diversa, non ancora resa nota, sempre in provincia di Treviso. Il consiglio d'amministrazione di martedì scorso aveva annunciato che sarebbero serviti molti sforzi per evitare il fallimento della società. La speranza dei sindacati è che a pagarne le conseguenze non siano ancora una volta solo i lavoratori.

La replica di Stefanel: “Numeri da definire”

Non si è fatta attendere la replica della Stefanel che, attraverso una nota ufficiale, ha voluto placare le acque, soprattutto per quanto riguarda il numero dei lavoratori che rischiano la cassa integrazione: “Il numero degli esuberi circolato in queste ore non corrisponde al vero in quanto questo dipenderà dal piano allo studio da parte del consiglio d'amministrazione della società. Ai sindacati è stata comunicata la sola intenzione di chiedere una cassa integrazione a rotazione per una platea di 244 unità”.