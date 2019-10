Cristian è svanito nel nulla da quasi 10 giorni: mistero fitto, scomparso anche il cane

Lo cercano invano da circa 10 giorni. Cristian Farris è un calzolaio di 27 anni di Orroli scomparso nel paese del Sarcidano da lunedì 21 ottobre. E' stato visto l'ultima volta intorno alle 20. Le ricerche nelle campagne fra Orroli ed Escalaplano proseguono, ma nella zona in cui era stato trovato, bruciato, il suo furgone di lui non c'è traccia. La bici è stata ritrovata vicino al cimitero.

Orroli, Cristian Farris scomparso nel nulla con il cane

"Mi devo fare forza e aggrappare a ogni speranza - dice la madre all'Unione Sarda - Il cane nero, fedele compagno di mio figlio, è scomparso assieme a Cristian da lunedì scorso. Il cane lo seguiva dovunque. E quando mio figlio mancava per qualche giorno e affidava i suoi animali, pecore e maiali, a noi o a qualche amico, il cane rimaneva sempre col gregge e comunque nella zona dell'ovile di Cristian. Oggi abbiamo cercato dovunque anche questo cane. Non lo abbiamo trovato. Chi lo dovesse avvistare, ci contatti subito".

Chiunque abbia informazioni utili chiami i carabinieri. Ci sono molti punti di domanda sulla vicenda, non si esclude al momento alcuna ipotesi. Continuano ad arrivare in questi giorni molte segnalazioni e foto da Cagliari, qualcuno sosteneva di aver visto un giovane disorientato sotto ai portici di via Roma somigliante a Farris: non si tratta di lui. I familiari sono convinti che Farris non si sia allontanato di sua spontanea volontà.