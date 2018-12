Cristian, il ragazzo affetto da Sma che cerca amici: "Pago 7 euro l'ora per farmi compagnia"

Ha voglia di una vita "normale" Cristian Viscione, ragazzo disabile di 20 anni di Reggio Emilia, affetto da Sma, una malattia che lo costringe a restare bloccato a letto. Sin da piccolissimo, da quando aveva solo 8 mesi, è affetto da atrofia muscolare spinale, una malattia che colpisce una persona su diecimila e che spegne i motoneuroni. Ma lo spirito è quello di un ventenne come tutti. Vivace, brillante, ironico.

"Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora", ha scritto su Facebook. L'edizione locale de Il Resto del Carlino traccia un bel profilo di Cristian, appassionato di calcio e tifoso della Juve. Ultimamente a fargli compagnia ci pensa soprattutto Irene, la sua ex infermiera che dopo aver trascorso con lui il periodo del tirocinio e aver poi trovato lavoro in una casa di riposo, continua ad andare regolarmente a trovarlo e a trascorrere con lui il suo giorno libero. "Mi ha cambiato la vita. Per me è stata ed è tuttora una delle persone più importanti. Mi ha fatto ritrovare la voglia di vivere come un ragazzo della mia età, che forse avevo un po’ perso. Mi porta a fare colazione in Polveriera, al cinema, a fare l’aperitivo ai Petali e in gelateria. Nessuno lo aveva mai fatto" racconta il ragazzo.

Cristian si esprime scrivendo: con un un joystick si muove sulla tastiera vituale e le parole si compongono su un foglio elettronico. Amici, normalità, un lavoro (si è diplomato con 95): sono i suoi piccoli grandi sogni. Il suo annuncio sta avendo grossa visibilità sui social. "Se ho paura che possano venire solo per soldi?"